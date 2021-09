SpaceX: Video zeigt spektakulären Ausblick der Dragon-Glaskuppel

In der Nacht auf heute Donnerstag sind erstmals 4 Weltraumtourist*innen mit einer Falcon-9-Rakete von SpaceX ins All geflogen. Sie werden insgesamt 3 Tage lang unterwegs sein und die Erde in einer Höhe von 575 Kilometer umkreisen.

Als Raumschiff dient der Inspiration4-Crew eine modifizierte Dragon-Kapsel von SpaceX. Normalerweise befindet sich an der Spitze der Kapsel die Andock-Luke, die für die Rendezvous mit der ISS genutzt wird. Extra für den Weltraumtourismus wurde die Luke durch eine Glaskuppel ersetzt. In einem kurzen Videoclip von SpaceX ist der Ausblick durch die Glaskuppel im Weltraum zu sehen.