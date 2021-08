SpaceX will Rakete in der Luft mit riesigen Roboterarmen fangen

SpaceX hat sich eine neue Methode überlegt, wie die erste Raketenstufe seines Starships unversehrt zur Erde zurückkehren soll. Statt den Super Heavy Booster zu landen, wie es derzeit bei der Falcon-Rakete verlässlich funktioniert, soll ein riesiger Turm mit Roboterarmen zum Einsatz kommen. Der "Mechazilla" soll den Super Heavy Booster aus der Luft fangen.

Die Roboterarme sollen am 145 Meter hohen Startturm befestigt werden. Dieser gehört zum "Orbital Launch Pad". Von dort aus wird das Starship starten und landen. Der Twitter-User Erc X hat aus der Beschreibung des Projekts eine Simulation gebaut. Laut Elon Musk sei das "sehr nah" an der Realität. Allerdings sollen die Roboterarme in Bewegung bleiben, während sich der Booster absenkt, um dessen korrekte Position abzupassen.