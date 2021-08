SpaceX „Super-Heavy“-Rakete auf dem Weg zur Startrampe

Von Elon Musk veröffentlichte Bilder zeigen den Transport der Rakete, die das SpaceX-Starship erstmals in den Orbit befördern soll.

Vergangene Woche wurden in kürzester Zeit 29 Raptor-Triebwerke an den „Super Heavy“-Booster des SpaceX-Starships montiert. Nun wurde die 70 Meter hohe Rakete zur Startrampe des Weltraumunternehmens in Boca Chica (Texas) transportiert. SpaceX-Gründer veröffentlichte auf Twitter Fotos, die zeigen wie die 70 Meter hohe Rakete von einem Kran gehoben wird.