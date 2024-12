WhatsApp stellt Anfang 2025 Support für 19 Smartphone-Modelle ein

86,3 Prozent der Österreicher zwischen 16 und 64 Jahren nutzen regelmäßig WhatsApp. Damit ist er der beliebteste Messenger. Allerdings wird die App auf einigen älteren Android-Smartphones bald nicht mehr funktionieren, weil Meta diese Geräte nicht mehr unterstützt. Betroffen sind laut WinFuture Modelle von Samsung, Motorola, HTC, LG und Sony.

➤ Mehr lesen: Mit dieser WhatsApp-Einstellung könnt ihr bessere Fotos verschicken

Hier ist eine Liste aller betroffenen Geräten:

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy Ace 3

Samsung Galaxy S4 Mini

Motorola Moto G (1. Generation)

Motorola RAZR HD

Motorola Moto E 2014

HTC One X

HTC One X+

HTC Desire 500

HTC Desire 601

LG Optimus G

LG Nexus 4

LG G2 Mini

LG L90

Sony Xperia Z

Sony Xperia SP

Sony Xperia T

Sony Xperia V

Wer derzeit noch ein solches Gerät nutzt, sollte ein Backup machen. Macht man das nicht, könnten alle Nachrichten, ausgetauschte Bilder, Videos und andere Dateien verloren gehen. Am besten macht man das unter Einstellungen, die man in der Leiste rechts unten in der App findet, und dann auf Chats > Chat-Backup > Backup erstellen.

Hardware und Betriebssystem veraltet

Als Grund für das Support-Ende nennt Meta, dass man die App entsprechend aktuellen technischen Standards auf dem neuesten Stand halten will. Neue Funktionen in der App, bei denen etwa auch KI eine Rolle spielt, benötigen eine leistungsstarke Hardware und Betriebssysteme, die aktuell sind. Ältere Geräte können das nicht mehr leisten.

Auch für ältere iPhone-Modelle wie das iPhone 5s und das iPhone 6 endet der Support kommendes Jahr. Ab dem 5. Mai wird WhatsApp auf den Geräten nicht mehr funktionieren, weil darauf nur noch Betriebssysteme laufen, die älter als iOS 15.1 sind. Wer diese oder die oben genannten Geräte trotzdem weiterverwenden will, muss ab Jänner bzw. Mai auf alternative Messenger umsteigen.