Forscher arbeiten an einfachem Weg, um Wasser auf dem Mond herzustellen

International wächst das Interesse an einer langfristigen menschlichen Präsenz auf dem Mond. Wasser braucht es dort auf jeden Fall.

Damit Forscherinnen und Forscher auf dem Mond in Zukunft nicht verdursten, haben Wissenschaftler eine Technologie entwickelt, mit der Wasser aus dem Mondboden gewonnen werden kann. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Joule veröffentlicht.

Aktuell kostet der Transport von einem Liter Wasser von der Erde zum Mond rund 19.000 Euro . Für eine so lebenswichtige Ressource ist das sehr teuer .

“Wir hätten uns nie vorstellen können, welche "Magie" der Mondboden besitzt", betont Prof. Lu Wang, der an der Studie beteiligt war und Forscher an der Chinese University of Hong Kong ist. Laut den Forschern könnte die Technologie bei erfolgreicher Skalierung entscheidend sein, um lange Mondmissionen zu ermöglichen.

Wie die Technologie funktioniert

Um die Ressourcen zu gewinnen, setzt das Forscherteam auf einen photothermischen Ansatz. Es wird also Sonnenlicht und Wärme genutzt, um Wasser zu extrahieren und andere chemische Umwandlungsprozesse zu ermöglichen.