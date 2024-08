China gewinnt aus einer Tonne Mondstaub 50 Liter Wasser

Wasser ist lebensnotwendig. Um einen fremden Planeten oder einen Mond zu besiedeln, ist es daher notwendig, dass dort ausreichend Wasser zur Verfügung steht. Chinesische Forscher haben nun einen Weg gefunden, um Wasser aus dem Mondgestein und Mondstaub zu extrahieren, wie chinesische Medien berichten.

➤ Mehr lesen: Leben auf dem Mond: In der Höhle wohnen und Urin trinken

Dabei ist das Wasser, also H2O, nicht direkt Teil des Mondgesteins. Stattdessen reagieren Wasserstoff und Sauerstoff chemisch miteinander, wodurch H2O gebildet wird. Dafür muss das Material auf mehr als 1.000 Grad erhitzt werden.

Sonnenwinde lagern Wasserstoff in Material ab

Die Forscher des Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering kamen auf die Methode, nachdem sie Gesteinsproben untersucht hatten, die die Mondsonde Chang'e 5 im Jahr 2020 zur Erde zurückgebracht hatte. Einige Mineralien darin - und zwar vor allem Titaneisen (FeTiO3) - enthalten große Mengen Wasserstoff. Dieser Wasserstoff stammt eigentlich von der Sonne und trifft seit Milliarden von Jahren in Form von Sonnenwinden auf den Mond, wo er sich in den Mineralien ablagert.