Wundermaterial in Mondgestein entdeckt

Das Wundermaterial

Graphen gilt als Supermaterial, da es eine Vielzahl an spektakulären Eigenschaften aufweist. Es handelt sich um modifizierten Kohlenstoff in zweidimensionaler Wabenstruktur. Die Kohlenstoffatome sind dabei in einem hexagonalen Gitter angeordnet.

Das Wundermaterial Graphen kann beispielsweise Akkukapazitäten und Festplattenkapazitäten drastisch erhöhen, es kann für extrem stabile Baumaterialien sorgen oder einen Superkondensator ermöglichen.

➤ Mehr lesen: Mysteriöser Wigner-Kristall nach 90 Jahren erstmals sichtbar gemacht

Neue Methoden zur Graphen-Herstellung

Die Entdeckung auf dem Mond könnte zu neuen Ansätzen bei der Herstellung von Graphen führen. Von wesentlich günstigeren Produktionsmöglichkeiten und neuen Anwendungsmöglichkeiten ist die Rede.

Außerdem könnte die Graphen-Entdeckung für ein neues Verständnis über die Entstehung des Mondes sorgen. Es wird vermutet, dass die natürlichen Graphene durch vulkanische Aktivitäten in Kombination mit der Einwirkung von Sonnenwinden entstanden sind.

Die Studie ist im Juni in der Fachzeitschrift "National Science Review" erschienen.