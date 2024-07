Chinas neue Solaranlage hat 200 Meter hohe Türme und 30.000 Spiegel

Das erste Sonnenwärmekraftwerk mit 2 Türmen und einem Generator wird gerade in China aufgebaut, berichtet CGTN. Kombiniert mit 30.000 Spiegeln, die das Sonnenlicht auf die Türme bündeln, soll es in Zukunft 1.800 Gigawattstunden (GWh) Energie pro Jahr erzeugen. Zum Vergleich: Im Juni 2024 wurden in Österreich rund 4.400 GWh Strom verbraucht.

Mit dieser Leistung wäre es das Sonnenwärmekraftwerk mit der weltweit größten Energieausbeute. Bei solchen Solaranlagen wird die Sonne genutzt, um Wärme zu erzeugen, während bei Photovoltaik-Anlagen das Sonnenlicht direkt in Strom umgewandelt wird.

Spiegel bündeln Sonnenlicht

Die als Heliostaten bezeichneten Spiegel werden bei Solarwärmekraftwerken meist kreisförmig um den Turm positioniert und mit Motoren so ausgerichtet, dass die Sonnenstrahlen immer auf eine Fläche an der Spitze des Turms fallen, dem sogenannten Absorber. Bei der chinesischen Anlage in der nordwestlichen Provinz Gansu nehmen die Spiegel eine Fläche von 800.000 Quadratmeter (ca. 112 Fußballfelder) in Anspruch.