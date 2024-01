Wie Batterien aus Steinen zur Energiewende beitragen können

Erneuerbare Energiequellen sind sehr volatil, liefern also mal mehr, mal weniger Energie. Wenn man Kohle-, Öl- oder Gaskraftwerke damit in immer größerem Maß ablösen will, benötigt man Speicher, und zwar große. Elektrochemische Batterien sind teuer und benötigen viele Ressourcen. Für die Anforderungen ganzer Stromnetze sind also andere Speicherformen gefragt. Pumpspeicherkraftwerke und Wasserstoff etwa, oder aber Steine. Es gibt sie überall, sie sind billig und sie können Wärme sehr gut speichern.

Gut bei mehr als 600 Grad

Was nutzt das, wenn man Strom speichern will? Man kann eine sogenannte Carnot-Batterie daraus bauen. Mit dem Strom werden die Steine aufgeheizt, sie speichern die Wärme über Tage oder Wochen. Bei Bedarf kann die gespeicherte thermische Energie wieder in Strom umgewandelt werden, etwa indem mit der Wärme Wasser verdampft wird und eine Turbine mit daran hängendem Generator antreibt.

Carnot-Batterien kann man mit allen möglichen Stoffen umsetzen, etwa Wasser, Flüssigsalz, Keramik, Graphit, Beton, kurz: allen Materialien, die eine hohe spezifische Wärmekapazität aufweisen. Das Besondere an Steinen und anderen Feststoffen ist, dass man sie besonders stark aufheizen kann, erklärt Christoph Hochenauer, der Leiter des Instituts für Wärmetechnik der TU Graz. "Bis 100 Grad hat Wasser die mit Abstand besten Eigenschaften als Wärmespeicher, Salzschmelzen kann man bis rund 600 Grad Celsius aufheizen, für alles darüber kommen nur noch Feststoffspeicher infrage."

➤ Mehr lesen: Solarenergie lange speichern: Diese Möglichkeiten gibt es