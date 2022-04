Wärmebatterie soll Haushalte gasfrei machen

Derzeit wird in ganz Europa nach Wegen gesucht, wie man „raus aus dem russischen Gas“ zur Realität machen könnte. In Österreich arbeitet etwa eine oberösterreichische Firma daran, wie man aus einer Heimbiogasanlage Wärme für den eigenen Hauhalt machen kann. In den Niederlanden arbeitet ein Spin-Off aus einem Konsortium der Technischen Universität in Eindhoven (TNO) an einer Lösung des Problems. Anders als bei einer Heimbiogasanlage geht es dabei darum, eine Wärmebatterie für Haushalte zu produzieren, die Abwärme aus der Nähe speichern kann.

Wasser und Salzhydrate als Basis

Das Start-up Cellcius macht bei seiner Idee recht gute Fortschritte. So gute, dass ab 2023 die ersten Protoypen in niederländischen Haushalten getestet werden. Doch wie funktioniert diese neuartige Wärmebatterie? Dabei kommt ein chemisches Verfahren mit Wasser und Salzhydraten zum Einsatz, bei dem es um die Freisetzung und Speicherung von Wärme geht. Wärmeenergie wird so lange im Salzhydrat gespeichert, bis Wasser hinzugefügt wird. Und umgekehrt funktioniert es auch: Wenn man Wärme hinzugibt, geben die Salzkristalle Wasserdampf ab und verkleinern sich.



Das Prinzip klingt einfach, doch es war für die Forscher*innen rund um den TU-Professor Olaf Adan dennoch nicht einfach, das Verfahren zu entwickeln. So musste man erst einmal drauf kommen, welche Salzhydrate geeignet sind. Eingesetzt wird nun Kaliumkarbonat.