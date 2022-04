Gas aus dem eigenen Biomüll statt aus Russland

Seine Vision: Hausbesitzer*innen sollen aus Garten- und Küchenabfällen ihr eigenes Gas herstellen können, um so die Abhängigkeit von russischen Gasimporten zu reduzieren. Dabei macht man sich die sogenannte „ Methanogenese “ zunutze. Das ist ein biologisches Verfahren basierend auf Urmikroorganismen zur Herstellung von Erdgas. Das oberösterreichische Unternehmen entwickelte dazu einen sogenannten „Fermenter“, der für einen normalen Familienhaushalt mit Garten konzipiert ist. Der Fermenter sieht aus wie ein schwarzer Sack und passt praktisch in jeden Garten. Er ist rund 2 x 1 x 1 Meter groß und kann im Jahr bis zu 1.000 Kilogramm Küchen- und Gartenabfälle verarbeiten. Die Kompostierung ist ressourcenschonend und nachhaltig. Man „füttert“ den Fermenter täglich mit etwa 3 bis 4 Kilogramm Abfällen.

Alexander Krajete ist gelernter Industriechemiker. Er hat vor 10 Jahren seine eigene Firma gegründet , um Technologien zu entwickeln, mit denen man unabhängig von großen Energielieferanten ist und dabei auch noch Emissionen reduzieren kann. Gelernt wird dabei direkt von der Natur. Die jahrelange, intensive Forschung und Entwicklung trug Früchte, allerdings zuerst im Industriesektor . „Wir haben in langjähriger Zusammenarbeit mit großen europäischen Kfz-Herstellern Technologien zur Aufreinigung von Abgasen entwickelt“, erzählt Krajete der futurezone. „Stickoxide und andere Verunreinigungen können wir mit einer eigens entwickelten Adsorptionstechnologie entfernen.“ Große Autohersteller wie VW und Audi sind hier seine Kund*innen. Doch die Technologie ist vielseitig einsetzbar, und zwar auch bei der neuesten Idee des Chemikers aus Pasching in Oberösterreich.

So sieht der „schwarze Sack“, also der Fermenter für den Garten, derzeit aus. Er steht beim Entwickler, der die Methode gerade verfeinert

Bio-Booster mit Mikroben

Doch der „schwarze Sack“ alleine reicht nicht, um aus Rüben- und Karottenschalen und dem gemähten Gras aus dem eigenen Garten Biogas in der Qualität herzustellen, in der man es benötigt, um Erdgas zu ersetzen. Denn das Gemisch, das im Sack entsteht, besteht zu 50 Prozent aus Methan und zu 50 Prozent aus CO2. Um den Anteil an Methan zu erhöhen, müssen die Fermentationsprozesse angeregt werden.



Dabei kommt eine Bio-Booster-Technologie von Krajete zum Einsatz. In der Praxis bedeutet das, dass man als Anwender*in ein Flüssigkeitsgemisch in den Fermenter kippt. Mit der Hilfe von darin enthaltenen Mikroben kann der Anteil von Methan in der Biogasmischung im Fermenter erhöht werden, weil das natürliche Gleichgewicht des Prozesses verändert wird.

Reinigungstechnologie zur Absorption

Dann ist noch ein dritter Schritt notwendig und hier kommt die Absorptionstechnologie ins Spiel, die zu allererst für die Autoindustrie entwickelt wurde. „Unsere Advanced Adsorption-Technologie kann für die Aufreinigung von Gas aus Fermentern verwendet werden“, so Krajete. Dadurch bekommt das Biogas den Reinheits- und Qualitätsgrad, der notwendig ist, um es als Erdgas zu nutzen und etwa für die eigene Stromversorgung zu verwenden.