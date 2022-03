Vergleichsportale: Bei Strom und Gas gibt es nichts zu gewinnen

Auch österreichische Tarifvergleichsportale, die in den ersten Monaten des Jahres wegen der in vielen Haushalten eingehenden Jahresabrechnungen üblicherweise das beste Geschäft machen, müssen Einbußen hinnehmen. "Wir haben bei Strom und Gas zu Jahresbeginn massiv weniger Abschlüsse verzeichnet und sind sehr schwach ins Jahr gestartet", sagt Reinhold Baudisch , Geschäftsführer des größten österreichischen Tarifvergleichsportals durchblicker.at . Seit Mitte Februar habe sich die Situation zwar wieder etwas normalisert, das frühere Niveau habe man aber noch nicht erreicht.

Das britische Portal Go Compare hat seinen Bereich für Strom und Gas wegen der tristen Marktsituation bis auf weiteres stillgelegt , andere internationale Anbieter rechnen heuer mit keinerlei Einnahmen .

Energiekund*innen haben derzeit nichts zu gewinnen. Im Gegenteil: Die Anbieter erhöhen die Preise, auch viele Kund*innen, deren Verträge in den nächsten Monaten auslaufen, müssen mit steigenden Belastungen rechnen. Besserung ist derzeit nicht in Sicht. Der russische Angriff auf die Ukraine hat die ohnehin angespannte Situation am Energiemarkt weiter verschärft.

Der Preismonitor der E-Control bietet für heimische Konsument*innen derzeit ein trostloses Bild. Für den Monat März wird das Einsparpotenzial sowohl bei Strom- als auch bei Gaspreisen in fast allen Bundesländern mit 0 angegeben.

Unsicherheit

Auch bei Energy Hero, dem Dienst, der seine Kund*innen gegen eine jährliche Servicegebühr automatisch zum jeweils günstigsten Energielieferanten wechselt, merkt man die Auswirkungen der Turbulenzen am Energiemarkt. Die Preise würden zwar hoch bleiben, es gebe aber immer wieder neue gute Tarifangebote am Markt, die sich für Neukund*innen oder Kund*innen, deren Tarif erhöht wurde, lohnen, meint Christina Lang, Head of Operations bei dem Unternehmen.

Viele Kund*innen seien durch Preiserhöhungen oder Vertragskündigungen durch Anbieter verunsichert, sagt Lang. "Es gibt sehr viele Anfragen." Bei den Kund*innenzahlen habe Energy Hero, das derzeit rund 15.000 Abonnent*innen zählt, noch im Dezember und Jänner einen Aufschwung verzeichnet. Der Februar sei aber schwächer verlaufen.

In Zeiten, in denen Einsparungen kaum möglich seien, falle Energy Hero die Funktion eines "Tarifaufpassers mit Sicherheitskomponente" zu, sagt Lang. Für viele Kund*innen prüfe man auch Änderungen in den Geschäftsbedingungen der Anbieter und fungiere als Ansprechpartner bei offenen Fragen. Kund*innen würden zudem automatisch zu einem besseren Tarif gewechselt, wenn dies möglich sei. "Wir merken, dass sich jetzt viele Menschen aufgrund des Preisdrucks mit dem Energiemarkt beschäftigen."

Kund*innen, die nach Vertragskündigungen und Preiserhöhungen wechseln müssen oder wollen, seien derzeit auch mit einer "immensen Bandbreite" bei den Angeboten konfrontiert. Die Unterschiede zwischen den Preisen seien von früher durchschnittlich 7 Cent brutto pro Kilowattstunde auf rund 25, in einigen Fällen sogar bis über 40 Cent gestiegen, sagt Lang. "Man muss wachsam sein und sollte immer wieder Tarife vergleichen."