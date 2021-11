Strom- und Gasanbieter wechseln: 4 Portale zum Geldsparen

Entscheidet man sich für einen Wechsel, wird man nur auf die Website des gewählten Anbieters weitergeleitet und muss dort selbst den Vertrag ändern. E-Control bietet zudem eine Sammlung an Musterbriefen an. Bei einer Preisänderung oder den Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen kann man widersprechen und der Vertrag endet nach 3 Monaten.

Das betrifft zwar alle Anbieter, trotzdem gibt es immer wieder lukrative Angebote. Insbesondere wenn man einen Flextarif hat, also einen Tarif, der sich dem aktuellen Marktpreis anpasst, könnte sich ein Wechsel jetzt auszahlen. Wir erklären euch, wie und wo das geht und was man beachten sollte.

2. durchblicker.at

Die Plattform durchblicker.at bietet neben Strom und Gas auch Vergleiche für Handy- und Kontotarife an. Bei Strom gibt man dort unter anderem ein, ob der Anschluss derzeit aktiv ist, ob man Strom aus „100 Prozent erneuerbaren Energien“ möchte oder ob man eine Vorauszahlung wünscht. Bei Gas gibt man die Wohnungsgröße und den Jahresverbrauch an.

In der Übersicht wird direkt angezeigt, wie viel Geld man sich bei anderen Tarifen zu seiner aktuellen Rechnung spart. In der Detailansicht erhält man eine ausführliche Tabelle, was die Tarife jeweils bieten – oder nicht bieten (Preismodell, Wechselbonus, Bindungsfrist und einzelne Preisauflistungen). Für Strom erhält man eine Übersicht, wie sich der Strom jeweils zusammensetzt (Öko-Strom, Wasserkraft, fossile Brennstoffe) und aus welchen Ländern er stammt, jeweils mit Prozentangaben.

Entscheidet man sich für einen Wechsel, kann man diesen direkt bei durchblicker.at durchführen. Nach Eingabe aller Informationen kümmert sich die Plattform um alles, allerdings muss man seine Daten damit auch der Plattform zur Verfügung stellen. Das Angebot ist kostenlos, durchblicker.at erhält eine Provision der Strom- und Gasanbieter, wenn ein neuer Vertrag abgeschlossen wird.