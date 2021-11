Komme ich bei einem Blackout noch ins Internet?

Was tun, wenn Internetanbietern zu Gänze der Strom ausgeht? Im Falle eines großflächigen Blackouts können Betroffene auch Internet via Satelliten empfangen und so lokale Stromnetze umgehen.

Über Satellitenschüsseln am eigenen Haus kann Internet aus dem Erdorbit empfangen werden – ähnlich wie beim TV-Empfang. Unternehmen wie der französische Anbieter Eutelsat Konnect bieten einen solchen Service bereits in Österreich an. Und machen damit dem Platzhirsch der Branche Starlink Konkurrenz. Denn das Unternehmen des Tesla-Chefs Elon Musk bietet bereits seit längerem Netzzugänge via Satellit an, vor allem für ländliche Regionen.

Insgesamt hat Starlink bereits mehr als 1.565 Satelliten in den Orbit gebracht. Musk zufolge soll das Satelliteninternet bereits 2022 weltweit nutzbar sein. Die Crux des Satelliteninternets ist allerdings dessen Geschwindigkeit. Die Strecke, die ein Signal von Satellit zu Schüssel zurücklegen muss, ist lang. Im Vergleich zu den beliebten Kabel- und Glasfaserverbindungen ist es daher wesentlich langsamer. Vor allem beim Streaming oder der Videotelefonie hinkt es hinterher.

Krisensicher ist der Netzzugang via Satellit allemal. Jedoch muss man auch tief in die Tasche greifen: Ein Starlink-Zugang kostet etwa knapp 100 Euro pro Monat.