Starlink-Internet ab sofort in Österreich verfügbar

08.05.2021

Das Satelliten-Internet von SpaceX kann nun auch in Österreich bestellt werden.

Mit der zunehmenden Anzahl an Starlink-Satelliten im Orbit steigt auch die Abdeckung des Satelliten-Internets auf der Erdoberfläche. Nach den USA, Großbritannien und Teilen Europas ist Starlink nun auch in Österreich verfügbar und erhältlich. Interessierte, die sich für das Starlink-Internet bereits vorab angemeldet haben, wurden in der Nacht auf Samstag über die Verfügbarkeit des Satelliten-Internets in Österreich per Mail informiert.

Starlink-Verfügbarkeit in Österreich überprüfen "Starlink ist jetzt in Österreich in begrenztem Umfang erhältlich", heißt es in der Benachrichtigung. Nutzer könnten in den kommenden Monaten Datengeschwindigkeiten zwischen 50 und 150 Mbit/s erwarten, wenn das Starlink-System verbessert wird. "Es wird auch kurze Zeiträume geben, in denen überhaupt keine Verbindung besteht." Auf der Starlink-Website können Interessierte ihre Adresse eingeben, um zu sehen, ob das Satelliten-Internet dort auch tatsächlich verfügbar ist.

© SpaceX/Starlink/Screenshot