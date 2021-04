Drohende Kollision: Satelliten mussten einander ausweichen

Als die britische Firma OneWeb Ende März eine neue Charge an Satelliten in den Orbit befördert hat, wäre es beinahe zu einem Zusammenstoß zwischen OneWeb- und SpaceX-Starlink-Satelliten gekommen, wie die US Space Force und OneWeb mitteilten .

Die US Space Force gab die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenstoßes mit 1,3 Prozent an. Die beiden Satelliten sollen sich bis auf 58 Meter nahegekommen sein. Für 2 Satelliten ist das eine extrem kurze Distanz.

SpaceX betreibt seine Starlink-Satelliten in einer Höhe von ungefähr 550 Kilometer. OneWeb hingegen nutzt für seine Internetsatelliten einen höheren Orbit. Das bedeutet, dass die OneWeb-Satelliten durch das Netz von Starlink-Satelliten durchmanövrieren müssen, um in ihren korrekten Orbit zu gelangen.

In solchen Situationen gehen es vielmehr um Koordination. Damit beide Satellitenbetreiber wissen, in welche Richtung man die Satelliten bewegen soll, damit eine Kollision verhindert wird.

Zehntausende Satelliten im Orbit

SpaceX betreibt derzeit rund 1.370 Satelliten im niedrigen Erd-Orbit. OneWeb hat ungefähr 146 Internetsatelliten in der Erdumlaufbahn. Geht es nach den Plänen der Unternehmen werden in den kommenden Jahren noch tausende solche Mini-Satelliten dazukommen. Auch Amazon-Gründer Jeff Bezos will mehr als 3.000 solche Kommunikationssatelliten in den Orbit befördern.

Diese extrem hohe Anzahl an Satelliten hat bereits in der Vergangenheit Kritiker auf den Plan gerufen. Es bräuchte eine nationale oder globale Behörde, die die Koordination dieser Satelliten-Flotten überwacht und vor möglichen Kollisionen warnt.