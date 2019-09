Heftige Kritik an SpaceX nach Beinahe-Crash

„Im Moment scheitert es ja schon daran: Wen rufe ich eigentlich an? Wer ist der Verantwortliche am anderen Ende?“, sagt Grömer. Er rechnet mit jahrelangen juristischen Streitereien vor internationalen Gerichten, sollte es zu Beschädigungen und Kollisionen kommen. Denn so wenig SpaceX-Gründer Elon Musk sonst um markige Wortspenden verlegen ist, blieb die Weltraumfirma seit dem Starlink-Start stumm. Entsprechende Kontaktversuche seien ignoriert worden, teilte die ESA mit. Im aktuellen Fall reagierte SpaceX letztlich nur per E-Mail.

Ausweichen unmöglich

Kritiker des Satellitennetzwerks, das die Welt mit Internet aus dem All versorgen soll, sehen sich nun in ihren Befürchtungen bestätigt. Schließlich passierte der erste gröbere Zwischenfall bereits jetzt, obwohl erst 60 der geplanten 12.000 Satelliten in den Weltraum geschossen wurden. Aktuell befinden sich gesamt nur etwa 1900 Satelliten in der Erdumlaufbahn.