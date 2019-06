So verdecken die SpaceX-Satelliten alle sichtbaren Sterne

Die Diskussion über die geplanten Satellitennetzwerke, welche die Erde mit Internet versorgen sollen, reißt nicht ab. Auslöser der Debatte, die vor allem Astronomen in Alarmbereitschaft setzt, sind Videos. Diese zeigen die 60 SpaceX-Satelliten hell leuchtend am Himmel - und zwar nicht nur in der Nacht, sondern auch in der Dämmerung. Nur durch das SpaceX-Projekt, das auf 12.000 Satelliten angelegt ist, werden mehr Satelliten als sichtbare Sterne am Himmel zu sehen sein.