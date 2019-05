Elon Musk streitet mit Astronomen über Starlink-Satelliten

Nur wenige Tage nachdem SpaceX die ersten 60 von über 12.000 Starlink-Satelliten ins All gebracht hat, ist via Twitter ein Streit ausgebrochen. Ausgangspunkt war ein spektakuläres Video, das die Starlink-Satelliten zeigt, wie sie wie aneinandergereihte Wagons eines Zuges im Orbit vorbeiziehen.

Astronom Alex Parker merkte an, dass es problematisch werden könnte, wenn in der finalen Ausbaustufe 12.000 im Erdorbit fliegen werden. Damit wären mehr Satelliten unterwegs als Sterne, die mit freiem Auge erkennbar sind. Das könnte die Arbeit von Astronomen erschweren.

Dem entgegnete ein anderer Nutzer. Demnach würden die Satelliten in der Nacht ohnehin nicht sichtbar sein. Außerdem wäre jeweils nur eine kleine Zahl an Satelliten am selben Ort.