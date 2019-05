SpaceX bringt 60 von 12.000 Starlink-Satelliten ins All

SpaceX betritt Neuland

"Ja, ich halte das Konzept insgesamt für machbar", sagt Mark Handley, Professor für Computerwissenschaften am University College London. Er hat eine detaillierte Simulation eines solchen Netzwerks gestaltetet. "Aber es ist schwierig und SpaceX geht mit mehreren Technologien gleichzeitig an die Grenzen des Machbaren." Bei dem Ansatz von SpaceX, mehrere Satelliten zu Gruppen zusammenzuschließen und im All Daten zwischen den Satelliten zu übertragen, werde Neuland betreten, so der Wissenschaftler.