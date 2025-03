So wirkt sich der Klimwandel auf Regen und Hochwasser aus

„Stattdessen führt die klimawandelbedingte Temperaturerhöhung lokal zu stärkerem Niederschlag. Erstens, weil wärmere Luft auch mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann, zweitens aber auch, weil mehr Energie im System ist und eine stärkere Erwärmung in Bodennähe zu einer stärkeren Aufwärtsbewegung der Luftmassen führt. Diese kühlen schneller wieder ab, was zu mehr Regen führt.“ Laut den Forschern gilt das auch für andere Erdregionen.

Die Zunahme war trotz unterschiedlicher Klimaregionen in Österreich gleich stark. „Das zeigt klar, dass bei diesen kurzfristigen Niederschlägen keine großräumigen Wettersysteme ausschlaggebend sind, denn diese wären in Mittelmeernähe anders als nördlich des Alpenhauptkamms“, sagt der Studienleiter Günter Blöschl von der TU Wien.

Hochwasser nicht überall auf der Erde gleich

Die Studie zeigt auch, dass aufgrund des unterschiedlichen Einflusses des Klimawandels auf kurz- und langfristige Regenfälle einzelne Regionen der Erde insgesamt unterschiedlich vom Hochwasser betroffen sein werden.

„Kleinere Flüsse mit kleineren Einzugsgebieten werden stark von kurzfristigen intensiven Niederschlägen beeinflusst. In den Gebieten an solchen Flüssen steigt also die Gefahr kurzfristig auftretender Hochwasserereignisse deutlich“, erklärt Blöschl: „Bei größeren Flüssen, wie etwa der Donau ist die Situation anders. Sie werden durch lokale Niederschläge auf Stunden-Skala wenig beeinflusst, hier spielen Wetterereignisse auf einer Skala von Tagen eine wichtigere Rolle, wodurch Hochwasser zunehmen oder sich wenig ändern können, je nach hydroklimatischer Situation.“

Akribische Datensammlung in Österreich

In Österreich habe man laut den Forschern ein exzellentes Beispiel gefunden, weil es hierzulande besonders aussagekräftige Daten gebe: „Wir sind hier in der besonders glücklichen Situation, exzellentes Datenmaterial zur Verfügung zu haben“, sagt der Studienleiter Blöschl in einer Aussendung der TU Wien: „Bereits seit dem Jahr 1900 werden in Österreich nämlich die Niederschläge doppelt aufgezeichnet: vom meteorologischen Dienst, heute Geosphere Austria, und von der Hydrographie Österreich, verwaltet vom Landwirtschaftsministerium. Daher kann man aus den österreichischen Daten besonders verlässliche Schlussfolgerungen ziehen, die dann auch Prognosen für andere Länder ermöglichen.“

Die Studie ist Teil eines größeren Forschungsprojektes, das die TU Wien gemeinsam mit dem Landwirtschaftsministerium (BML), Geosphere Austria und der Universität Graz durchführt.“