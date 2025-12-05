Dieser smarte Sensor kann vor faulem Fisch warnen

Isst man faulen Fisch, kann das schnell unangenehm werden. Krämpfe, Durchfall und Erbrechen können die Folgen sein. Wollen Menschen wissen, ob Fisch frisch ist, müssen sie sich meist auf ihren Geruchssinn und ein paar andere Merkmale des Fisches verlassen.

Eine angenehmere, präzisere und vor allem schnellere Option dürfte nun aber ein neuer smarter Frischesensor liefern. Die Ergebnisse der vor kurzem veröffentlichten Studie wurden von der American Chemical Society im Journal ACS Sensors.

Gegen Verfall und Verderb

Frischen Fisch erkennt man beispielsweise an glänzenden Augen oder leuchtend roten Kiemen. Auch das Fehlen des Fischgeruchs ist ein Anzeichen dafür, dass der Fisch noch genießbar ist.

Spuren von Stoffwechselprodukten hingegen liefern frühere Anzeichen dafür, dass der Fisch langsam verdirbt. Um diese zu identifizieren, braucht es aber meist ein Labor. Es braucht also nicht nur Wissen, sondern auch Zeit, um beurteilen zu können, ob Fisch frisch und noch genießbar ist. Für Fischstände ist das also keine Option. Der neue Biosensor hingegen könnte eine sein, so die Forschenden.

➤ Mehr lesen: Mikronadeln halten Obst und Gemüse länger frisch

Ein Biosensor mit Mikronadeln

Dabei handelt es sich um ein kleines Gerät, das mit 16 3D-gedruckten Mikronadeln ausgestattet ist. Die Nadeln sind mit Goldnanopartikeln überzogen und enthalten ein Enzym, das den Stoff Hypoxanthin (HX-Gehalt) abbauen kann - es handelt sich dabei um eine Verbindung, die in einem frühen Stadium des Verderbs entsteht.