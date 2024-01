Japaner entwickeln schmerzlose Tattoos für Haustiere

15.01.2024

Mit der neuen Methode könnten auch Tiere in der Landwirtschaft schmerzfrei markiert werden.

Weltweit ist es üblich, Nutz- und Haustiere zu markieren. Das passiert etwa durch Ohrmarken, Mikrochips, Tätowierstempel oder Brandzeichen. Laut Forscher*innen der Universität in Tokio sind die Markierungen schmerzhaft und problematisch, da z.B. Ohrmarken verloren gehen könnten. Deswegen haben sie eine neue schmerzlose und permanente Methode entwickelt, um die Tiere zu markieren. Dieses „Bio-Tagging“ nutzt Microneedling, also winzige Nadeln, wie sie auch in der Kosmetik mehr und mehr Einsatz finden. Hier sind die Nadeln weniger als einen Millimeter lang. Sie werden auf einem Pflaster so angeordnet, dass sie die jeweils nötigen Zahlen und Buchstaben für die Kennzeichnung formen.

Die Mikronadeln transportieren die Farbe unter die Haut © University of Tokyo

Das Pflaster wird dann auf dem Tier angebracht. Die winzigen Nadeln dringen in die Haut ein, aber reichen nicht tief genug, um Nerven zu treffen. Dadurch ist die Methode schmerzlos. Die Nadeln bringen so die Farbmoleküle für die Tätowierung an die gewünschte Stelle unter die oberste Hautschicht und lösen sich anschließend auf. ➤ Mehr lesen: Forscher entwickeln schmerzfreie Tattoos, die man selbst stechen kann

© University of Tokyo

Keine spezielle Ausbildung nötig Die Methode soll für Haustiere und Nutztiere anwendbar sein, sagt Studienleiter Jongho Park in einem Statement. Die Nadeln werden entlang einer Form angeordnet, die mithilfe eines 3D-Druckers hergestellt werden kann. Damit sei es möglich, eine Vielzahl von Kennzeichnungen ohne spezielle Ausbildung herzustellen. Wie langlebig die Markierungen tatsächlich sind, muss in weiterer Forschung überprüft werden. Die Tests wurden an Ratten durchgeführt. Einen Monat nach dem „Bio-Tagging“ waren die Markierungen noch deutlich sichtbar. Die Ergebnisse der Studie wurden im Fachmagazin Scientific Reports veröffentlicht.

Die meisten Nutztiere werden in der EU mit einer speziellen Ohrmarke gekennzeichnet. © APA/dpa/Carsten Rehder