Anker bringt Sonnenschirm mit Solarzellen

Das chinesische Unternehmen Anker bringt immer wieder spannende Elektronik-Gadgets auf den Markt. Wer in Gedanken schon den Sommerurlaub plant, könnte nun auch Gefallen am neuen Sonnenschirm mit Solarzellen finden, den das Unternehmen vor Kurzem auf der CES in Las Vegas präsentiert hat.

Mit Solarzellen aus Perowskit soll der Solix Solar Beach Umbrella, einmal aufgestellt, eine Gesamtleistung von maximal 80 bis 100 Watt erreichen. Über XT-60- und USB-C-Anschlüsse könnte man damit am Strand dann bequem sein Smartphone und andere Geräte aufladen.