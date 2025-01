Weltrekord: Tandem-Solarzelle mit 33,84 Prozent Effizienz

In China konnte mittels Perowskit der Wirkungsgrad einer Solarzelle erneut gesteigert werden.

Aktuell kommen am häufigsten Solarzellen auf Silizium-Basis zum Einsatz. Bei diesen wird laufend der Wirkungsgrad verbessert – also wie viel Prozent des einfallenden Sonnenlichts in Energie umgewandelt werden kann.

Mittlerweile sind 18 bis 24 Prozent Wirkungsgrad üblich. Bei knapp 29 Prozent wird aber Schluss sein – mehr geht physikalisch nicht. Also wird schon jetzt an einer Lösung gesucht, noch bevor diese Grenze erreicht ist. Als besonders aussichtsreich gelten Tandem-Solarzellen. Und genau hier wurde ein neuer Rekord aufgestellt.

33,84 Prozent

Das chinesische Unternehmen JinkoSolar hat eine Solarzelle mit 33,84 Prozent Effizienz gebaut. Das ist neuer Rekord bei Tandem-Solarzellen. Der Zweitplatzierte muss sich deshalb aber nicht ärgern: Das ist nämlich ebenfalls JinkoSolar. Man hat den eigenen Rekord geschlagen, der zuvor bei 33,24 Prozent lag. Laut JinkoSolar ist es mittlerweile der 27. Weltrekord, den man im Bereich der Photovoltaik aufgestellt hat.

Der Trick, um die 29-Prozent-Marke zu knacken, ist eine zusätzliche Schicht, die Sonnenlicht in Energie umwandelt. Dazu wird Perowskit genutzt. Daher hat die Tandem-Solarzelle ihren Namen: 2 unterschiedliche Schichten arbeiten im Tandem, um Energie zu gewinnen.