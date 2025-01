Aus und vorbei: Nokia-Smartphones sind endgültig Geschichte

Als Nokia 2016 am Boden lag, kam HMD Global und erwarb nicht nur die Markenrechte für die kommenden 10 Jahre. Auch die meisten ehemaligen Nokia-Mitarbeiter wurden übernommen. Das Ziel war klar: Nokia sollte wieder unter die Top-Handy-Hersteller aufsteigen.

Das ist nun 9 Jahre her und Nokia liegt immer noch am Boden. An die alten Erfolge konnte HMD mit seinen Nokia-Smartphones bei weitem nicht anschließen. Die Marktanteile sind seit Jahren rückläufig und betragen aktuell nur 0,25 Prozent.

Nur mehr HMD-Smartphones

Vergangenes Jahr kamen erstmals ernsthafte Zweifel an der Zukunft von Nokia als Smartphone-Hersteller auf. HMD schickte im Februar die ersten Smartphones mit der eigenen Marke ins Rennen - auf das Nokia-Branding wurde verzichtet.

Nun wurden die verbleibenden Nokia-Smartphones auf der HMD-Webseite auf das Abstellgleis gestellt. In der Kategorie "Smartphones" sind nur mehr HMD-Geräte zu finden. "Suchen Sie nach Nokia-Geräten?", heißt es am Ende der Website. Der Link führt zu einer Unterseite, wo die letzten Smartphones mit Nokia-Branding dargestellt werden.