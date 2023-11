Ich habe mein Smartphone gegen ein billiges Klapp-Handy getauscht

Der absolute Horror ist das Schreiben auf dem Tasten-Handy. Bis ich das wenig hilfreiche Wörterbuch beziehungsweise die Belegung der einzelnen Tasten samt Großschreibung halbwegs in den Griff bekommen habe, bin ich ungefähr ein halbes Dutzend Mal an meine Frustrationsgrenze geraten. Nun ja, viel werde ich mit dem 2660 Flip ohnehin nicht schreiben, wie sich später herausgestellt hat.

Die Kamera kann am ehesten einigen Möchtegern-Kunststudent*innen als Werkzeug dienen, mit denen sie das reale Leben in der wiederentdeckten 1990er-Jahre Ästhetik festhalten und damit der virtuellen und imaginären Pseudo-Perfektion auf Instagram lautstark entsagen.

Facebook hat auf dem Startscreen ein eigenes App-Icon erhalten. Klickt man drauf, öffnet sich nur der Browser mit der mobilen Web-Version des sozialen Netzwerkes. Zum Scrollen und Verweilen lädt Facebook auf dem Nokia 2660 Flip nicht ein. Wobei ich mir noch immer unsicher bin, ob das an der miesen Darstellung oder an den schlechten Inhalten liegt.

Verloren im Analogen

All diese Annehmlichkeiten fallen mit Nokia 2660 Flip komplett weg. Als ich nur mit dem Feature-Phone unterwegs war, war es für mich ungefähr so, als hätte ich gar kein Telefon dabei. Die einzigen sinnvollen Dinge, die man damit machen kann, sind Telefonieren und SMS-Schreiben. Und ich meine: Wer telefoniert oder SMSt denn heutzutage noch?

Mit einem Handy ohne WhatsApp ist man quasi nicht erreichbar. Mit einem Handy ohne Kartendienst ist man (in einer fremden Stadt) quasi verloren. Mit einem Handy ohne Bezahlfunktion muss man plötzlich seine Geldbörse wieder mitnehmen. Auch das Öffi-Ticket musste ich wieder einpacken.

Dringende Fragen bleiben unbeantwortet

Mit einem Handy ohne brauchbaren Browser wird man zufällig auftretende und wirklich dringende Fragen nicht so leicht beantwortet können, beispielsweise: Welcher weltberühmte Sänger teilt sich seinen Geburtstag mit Axl Rose, Bob Marley und Ronald Reagan oder wer hat den EurovisionSong Contest 1976 gewonnen? (Es war übrigens Brotherhood Of Man mit Save Your Kisses For Me für Großbritannien)

Mit einem Handy ohne Musik-Streaming muss man wieder seine MP3-Sammlung ausgraben. Wobei das Schmökern in den alten MP3s eine schöne Folgeerscheinung des Handy-Tauschs war - aber das ist eine andere Geschichte.