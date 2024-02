Nokia-Hersteller HMD kündigt Barbie-Klapphandy an

Am Rande des Smartphone-Kongresses MWC 2024 in Barcelona kündigte der Nokia-Hersteller HMD eigene Geräte an. Highlight ist dabei das Barbie-Flip-Phone, das in Zusammenarbeit mit Mattel entstanden ist. Es soll im Juli 2024 auf den Markt kommen.

Kaum Details bekannt

Viele Details zum "heißesten Accessoire des Sommers", wie das Unternehmen selbst schreibt, gibt es aber noch nicht. Klar ist bislang, dass es sich nicht um ein Smartphone, sondern ein "dummes" Feature Phone handelt. Welches Betriebssystem zum Einsatz kommt, ist ebenso nicht sicher, das Unternehmen verwendet bei seinen anderen Feature Phones aber die KaiOS-Plattform.