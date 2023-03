Nokia-Smartphones sollen bald in Europa hergestellt werden

Diese ersten Schritte sind laut HMD Global Maßnahmen, um die strengen Kriterien der EU für eine Produktion in Europa erfüllen zu können. Begonnen wird hier mit der Software. Neue Server in Finnland sollen eine sichere Software-Infrastruktur für Europa garantieren.

HMD Global sieht sich als der „erste große globale Smartphone-Anbieter“, der in Europa produzieren wird. Die ersten Schritte dazu wurden jetzt gesetzt. Noch dieses Jahr will man die ersten Nokia-5G-Smartphones in Europa herstellen.

Damit will man vor allem B2B-Kund*innen in der EU ansprechen, die darauf vertrauen müssen, dass Daten in der EU bleiben. Daher wird das erste Gerät, welches in Europa gebaut wird, ein Smartphone mit besonders hohen Sicherheitsanforderungen sein. Dieses ist für das dritte Quartal 2023 geplant.

Ein komplettes Verlegen der Smartphone-Produktion von Asien nach Europa ist noch nicht geplant. Wann erste Nokia-Smartphones für normale User*innen „made in EU“ auf den Markt kommen, ist noch nicht bekannt.