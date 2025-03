GÖKBERK: Türkischer Lkw mit Laserwaffe zerstört Drohnen

FPV-Drohnen, also Kamikaze-Drohnen mit Sprengladungen, stellen eine wachsende Bedrohung in der modernen Kriegsführung dar. Sie sind mit einer Kamera ausgestattet, die dem Piloten eine Echtzeit-Übertragung aus der Sicht der Drohne ermöglicht.

Dadurch kann die Drohne so präzise gesteuert werden, als säße der Pilot direkt im Cockpit. Daher der Name FPV, was für First Person View (Ich-Perspektive) steht.

