Israels neue Laserwaffe passt auf einen Geländewagen

„Wir bringen Star Wars in die Realität“: Mit diesen Worten kündigt Rafael Lite Beam an. Der israelische Hersteller wird die Laserwaffe prominent bei der Rüstungsmesse AUSA 2024 vorstellen, die Mitte Oktober in Washington DC stattfindet. Damit will man vor allem die USA und andere NATO-Länder als Kunden gewinnen.