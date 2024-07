Britische Armee bricht Physik: Laserwaffe ist „schneller als das Licht“

In der offiziellen Aussendung der britischen Regierung wird es als „Speed of light laser weapon“ bezeichnet. Übersetzt: „Lichtgeschwindigkeits-Laserwaffe“. Das ist ein „weißer Schimmel“, ein „rechteckiges Quadrat“, eine „tote Leich‘“ oder wie man es sonst so nennen möge: Denn ein Laser ist Licht. Es ist also zwangsläufig eine Waffe, die mit Lichtgeschwindigkeit feuert.

Laserwaffe ist sogar schneller als das Licht

Die Presseaussendung legt noch eines drauf. Weiter unten steht: „The system can track multiple targets and engage faster than the speed of light.“ Das System kann also sogar schneller als das Licht angreifen – obwohl es Licht ist.

Albert Einstein hat Lichtgeschwindigkeit als absolutes Maximum in seiner Theorie dazu festgelegt. Lichtgeschwindigkeit beträgt knapp 300.000 Kilometer pro Sekunde, was 1,08 Milliarden km/h entspricht. Es gab etliche Experimente und Beobachtungen, die glaubten Überlichtgeschwindigkeit nachgewiesen zu haben. Doch bisher stellten sich diese alle als nicht haltbar oder per Definition langsamer als die 299.792.458 m/s heraus.