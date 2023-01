Lockheed Martin testet erfolgreich Flugabwehr-Laser

Das heißt, dass die Leistungsparameter des Systems mit den Designparametern übereinstimmen. Oder anders gesagt: Am Ende der Entwicklung sollte DEIMOS tatsächlich die angepeilte Leistung von 50 Kilowatt erreichen.

Mobile Luftabwehr für Bodentruppen

Laut Lockheed Martin reicht das aus, um auf kurze Distanzen Drohnen und Hubschrauber abzuschießen, sowie anfliegende Raketen und Granaten von Artillerie und Mörsern. Der Plan ist, dass DEIMOS in einen Stryker-Panzer eingebaut wird und weitestgehend automatisiert Luftziele abwehrt. Der Panzer kann so andere Fahrzeuge und Soldat*innen in seinem Umfeld vor Luftangriffen schützen.

Heuer wird Lockheed Martin das Testprogramm für DEIMOS ausweiten. 2024 sollen Feldtests erfolgen. Mit DEIMOS tritt Lockheed in Konkurrenz zu Raytheon. Der Rüstungskonzern hat für die US-Armee Prototypen seines Stryker-Panzers mit Laserwaffe für die Abwehr von Luftzielen gebaut. Das Projekt der US-Armee dazu heißt DE M-SHORAD – Direct Energy Maneuver Short Range Air Defense. Gemeint ist damit ein mobiles Flugabwehrsystem für kurze Distanzen, das Energiewaffen nutzt.