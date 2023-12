Forscher entwickeln neuartige Scifi-Laserwaffe

Konzentrierter Multimode-Faserlaser

Genau das haben Forscher*innen der University of Australia, University of Adelaide und der Yale University nun verbessert. Sie konnten die Streuung bei Multimode-Faserlasern eingrenzen. „Wir haben einen Weg gefunden, die Eigenschaft des Lichts in einer solchen Faser so zu steuern, dass es als fokussierter Punkt erscheint, der in einen schmalen, hochwertigen Strahl verwandelt werden kann“, erklären die Forscher*innen gegenüber Live Science.

Damit wird ein pointierter Laserstrahl möglich, der bis zum 9-fachen der Leistung eines Singlemode-Lasers bringt. Die Ergebnisse der Forschung wurden im Fachmagazin Nature veröffentlicht.

Laser kann Ziele "schmelzen" lassen

Die Forschung wurde von der US Air Force finanziert. Obwohl solche Laser laut den Wissenschaftler*innen in vielen Bereichen wie der Fernerkundung oder der Erforschung von Gravitationswellen eingesetzt werden können, zielt diese Forschung eindeutig auf die Verbesserung von Waffensystemen ab. Laut den Forschenden könnten mit dem neuen Laser feindliche Navigationssysteme gestört und Fahrzeuge und Maschinen erheblich beschädigt werden.

➤ Mehr lesen: Navy schießt Drohne mit neuer Laserwaffe ab

„Der Laserstrahl wird für einige Sekunden auf ein weit entferntes Ziel fokussiert, wodurch dieses schmilzt oder verbrennt. Am effektivsten ist das bei kleinen Zielen wie Drohnen und Granatenwerfern, aber auch bei größeren Zielen, wenn bestimmte kritische Systeme beschädigt werden, z. B. Sensoren oder Elektronik an Bord", erklären die Wissenschaftler*innen.

Das würde etwa die Kosten für die Abwehr von Drohnenschwärmen verringern. Statt die Drohnen mit Projektilen abzuwehren, könnten sie mit Faserlasern deutlich günstiger und effizienter getroffen werden, heißt es in einem Statement.