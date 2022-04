Navy schießt Drohne mit neuer Laserwaffe ab

Nach dem Treffer des bodengestützten Lasersystem, das von Lockheed Martin entwickelt wurde, leuchtete die Hochgeschwindigkeits-Drohne in einem "feurigen Orange auf", es rauchte aus dem Motor und die Flugmaschine stürzte mit einem Fallschirm in die Tiefe.

Wie die U.S. Navy in einer Aussendung bekannt gibt, wurde bei Tests im Februar erstmals eine vollelektrische Hochenergie-Laserwaffe mit der Bezeichnung Layered Laser Defense (LLD) eingesetzt. Sie soll unbemannte Flugsysteme und Schnellboote bekämpfen und mit seinem hochauflösendem Teleskop Bedrohungen aus der Luft erkennen können. Integrierte Künstliche Intelligenz verbessert zudem die Zielerfassung von Objekten.

Laser-Vorteile und Potenzial

Die Fähigkeiten des Systems reichen laut der Navy von „nicht-tödlichen Maßnahmen“ wie optischer Blendung und der Deaktivierung von Sensoren bis hin zur Zerstörung eines Ziels.

Moderne Laserwaffen seien nicht nur besonders präzise und schnell, sondern hängen auch nicht von traditionellen Geschossen oder Schießpulver ab - eine Gefahr etwa für Kriegsschiffe. Da sie mit Strom betrieben werden, sind sie sicherer und können so lange eingesetzt, bis dem Wasserfahrzeug die elektrische Energie ausgeht. Speziell das LLD-System sei kompakt, leistungsfähig und effizienter als bisherige Systeme.

Das Verteidigungsministerium und alle US-Streitkräfte wollen in diesem Bereich weitere Forschungsarbeit investieren, um solche Waffen einzusetzen. Die U.S. Army etwa plane etwa laut einem Bericht von Interesting Engineering, in diesem Jahr Laserwaffen als Teil ihrer Kurzstreckenverteidigungssysteme einzusetzen.

Die Vereinigten Staaten sind aber nicht die einzige Nation mit solchen Bemühungen. Wie futurezone berichtete, nutzt Israel den "Iron Beam", welcher unbemannte Fluggeräte, Raketen und Mörser abschießen soll.