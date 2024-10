36 Tonnen schwer: Südkorea enthüllt seine bizarre Monster-Rakete

Die Hyunmoo-5 ist so groß wie eine Atomrakete, soll aber lediglich 300 km Reichweite haben. Dafür ist die Sprengkraft gigantisch.

Die Namensähnlichkeit zur ICBM (Intercontinental Ballistic Missile) ist nicht zufällig. Größe und Form der Hyunmoo-5 erinnern nämlich stark an eine ICBM – allerdings ist es keine Interkontinentalrakete , sondern eher eine ballistische Kurzstreckenrakete, wenn sie voll bestückt ist.

Laut dem X-User Mason , der regelmäßig über die koreanische Rüstungsindustrie berichtet, wird die Hyunmoo-5 von der südkoreanischen Armee als „Ultra-Powerful Ballistic Missile“ (UPBM) kategorisiert – also ultrastarke ballistische Rakete.

Mit einer Größe von 15 bis 16 Metern , einem Durchmesser von 1,6 Metern und einem Gewicht von 36 Tonnen ist die Hyunmoo-5 so groß wie eine ICBM. Zum Vergleich: Die aktuelle Minuteman-III ICBM der USA ist 18 Meter lang, hat 1,7 Meter Durchmesser und wiegt 35,3 Tonnen .

Bei der Hyunmoo-5 sollen es lediglich 3.000 Kilometer sein – und das auch nur, wenn ein Gefechtskopf mit reduziertem Gewicht genutzt wird. Bei voller Beladung, so die Schätzung von Rüstungsexperten, dürfte die Reichweite der UPBM bei lediglich 300 Kilometern liegen.

Dafür ist aber die Sprengkraft enorm. Der schwerste Gefechtskopf soll bis zu 9 Tonnen wiegen. Damit könnte die Hyunmoo-5 die aktuell stärkste konventionelle (nicht nukleare) Waffe der Welt sein, wenn es um das reine Sprengstoff-Gewicht geht. Diesen Titel hält bislang die US-Fliegerbombe GBU-43/B – besser bekannt als Mother of all Bombs ( MOAB ).

Die MOAB enthält 8,48 Tonnen Sprengstoff. Mit der „Vater aller Bomben“ hat Russland eine stärkere Waffe, gemessen am Zerstörungsradius, weil es eine thermobare Bombe ist. Die Gesamtmasse der Waffe beträgt allerdings 7,1 Tonnen, also weniger als der Sprengstoff in der MOAB.