Südkorea will nordkoreanische Drohnen mit “Star Wars”-Laser abschießen

Am Donnerstag stellte die Defense Acquisition Program Administration (DAPA) in Südkorea das sogenannte „Star Wars Projekt“ vor. Die DAPA ist ein seit 2006 laufendes Waffenbeschaffungsprogramm des südkoreanischen Verteidigungsministeriums. Das neue Projekt sieht den erstmaligen Einsatz von laserbasierten Abwehrsystemen vor, die künftig Drohnen des feindlichen Nachbarlandes abschießen sollen.

➤ Mehr lesen: China will US-Laserwaffe mit "1-Dollar-Klebstoff" abwehren

Neuartiges Waffensystem

„Diese Laser-Flugabwehr ist ein neuartiges Waffensystem, das Ziele durch direkte Bestrahlung mit einem aus einer Glasfaser erzeugten Laser neutralisiert. Es kann kleine unbemannte Luftfahrzeuge und Multikopter aus kurzer Entfernung sehr präzise treffen“, so die DAPA in ihrer Mitteilung.

Derzeit gibt es nur einen Prototyp, entwickelt vom südkoreanischen Luftfahrttechnikunternehmen Hanwha Aerospace Co., in den in den letzten Jahren Millionen investiert wurden. Schon bald soll jedoch die Massenproduktion der „Star Wars“-Waffe beginnen, und noch in diesem Jahr soll die Auslieferung starten. Bisher gibt es nur ein einziges Bild des Systems, das einen Mast zeigt, der an einem kleinen Gebäude befestigt wurde.