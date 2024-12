Apple stellt Verkauf von iPhone SE und iPhone 14 in Europa ein

Apple dürfte den Verkauf des iPhone 14, iPhone 14 Pro und des iPhone SE in der EU mit Ende Dezember einstellen. Das berichtet die französisch Plattform iGeneration. Aktuell sind die Geräte noch regulär im Store verfügbar, lange dürfte das aber nicht mehr der Fall sein.

Grund dafür ist demnach die Einführung von USB-C als einheitliches Ladekabel in der EU. Die neue Richtlinie soll Elektroschrott reduzieren und gilt zunächst für kleine Geräte wie Smartphones, Tablets und Kameras. Sie tritt am 28. Dezember in Kraft.

