HDMI 2.2: Neuer Standard soll im Jänner vorgestellt werden

HDMI, der Standard für Bild- und Tonübertragung, soll in Kürze ein Update erhalten. Das für den Standard zuständige HDMI Forum hat mehrere Medien zu einer Präsentation auf der Technikmesse CES eingeladen. Sie soll am 6. Jänner stattfinden, berichtet u.a. The Verge.

Zwar wird in der Einladung noch nicht mitgeteilt, was genau präsentiert wird. Es ist lediglich die Rede von einer neuen Norm, die "ein breites Spektrum an höheren Auflösungen und Bildwiederholungsraten" ermögliche. Es liegt aber Nahe, dass es sich um eine aktualisierte Version des HDMI-Standard handelt.

➤ Mehr lesen: Worauf man beim Kauf eines neuen Fernsehers achten sollte

HDMI 2.2 für bessere 8K-Darstellung

Offen ist auch, welche Bezeichnung der neue Standard haben wird. Allgemein geht man aber von HDMI 2.2 aus. Der aktuelle Standard, HDMI 2.1, wurde 2017 eingeführt. Seither wurden nur kleinere Verbesserungen eingeführt (aktuell HMDI 2.1b).

Damit sind 8K-Auflösungen mit bis zu 60 fps (komprimiert) und 4K-Auflösungen mit bis zu 240 fps möglich. Die variable Bildwiederholrate ist auf 120 fps limitiert. Der neue Standard soll das verbessern.

➤ Mehr lesen: Was ist 8K und wozu brauche ich es überhaupt?

Die Übertragungsrate von HDMI 2.1 liegt bei maximal 144 Hz. Hier hat die Konkurrenz DisplayPort derzeit die Nase vorn. Es erreicht eine Übertragungsrate von 240 Hz. Insbesondere für Gaming ist das entscheidend. HDMI 2.2 dürfte hier zumindest nachziehen.

Es ist davon auszugehen, dass für die neuen Funktionen auch ein neues Kabel nötig wird. Dass sich der Anschluss selbst ändert, ist aber unwahrscheinlich. Bis man den neuen Standard tatsächlich nutzen kann, wird es aber eine Weile dauern, da sämtliche Geräte - Fernseher, PC, Spielekonsolen - ihn unterstützen müssen.

Nvidia und AMD bringen neue Grafikkarten

Auf der diesjährigen CES, die am 7. Jänner startet, werden auch neue Spitzen-Grafikkarten von Nvidia und AMD erwartet. Nvidia wird seine GeForce-RTX-50er-Reihe vorstellen und AMD seine Radeon RX 8000. Es wäre zu erwarten, dass sie den neuen HDMI-Standard bereits unterstützen.

➤ Mehr lesen: PS5 Pro im Test: Alles eine Frage des Fernsehers

Vor allem für die Zukunftssicherheit neuer Spielekonsolen ist der bessere HDMI-Standard wichtig. Er könnte ermöglichen, Spiele in 8K mit mehr als 60 fps zu spielen. Die PS5 Pro unterstützt zwar 8K, die Spiele sind dabei aber auf 30 fps limitiert (hier im Test).