Was ist 8K und wozu brauche ich es überhaupt?

Also schaut das Bild furchtbar aus?

Glücklicherweise nicht. Die hochpreisigen 8K-TVs der namhaften Hersteller haben gute Algorithmen, um die Inhalte entsprechend hochzurechnen. So sieht man etwa zwischen einem 4K- und 8K-Premium-TV von Samsung aus dem Jahr 2019 keinen allzu großen Qualitätsunterschied, wenn 4K- und FullHD-Material wiedergegeben wird.

In den unteren Preissegmenten kann sich das aber ändern. Einige günstige 4K-TVs fabrizieren etwa schlechtere Bilder als noch günstigere FullHD-TVs, weil die Prozessoren zum Hochrechnen der Inhalte nicht gut sind. Es reicht eben nicht, einfach nur ein 4K-Panel in einen Rahmen zu stopfen, ohne die Technik dahinter entsprechend anzupassen. Dasselbe wird mit 8K auch passieren, sobald die Displays in der Herstellung günstiger werden und dann billigere 8K-TVs angeboten werden können.

Was kann ich in 8K überhaupt schauen?

Derzeit wenig. Vimeo und YouTube unterstützen 8K-Videos. Allerdings müssen die entsprechenden Apps im Smart-TV ebenfalls die Wiedergabe der 8K-Videos unterstützen. Bei Samsungs ersten 8K-TVs aus 2019 ist dies etwa nicht der Fall - obwohl YouTube schon seit 2015 8K-Videos anbietet.

Die Olympischen Spiele in Tokio werden dieses Jahr testweise in 8K aufgenommen. Ob und wie diese in 8K in Europa zu sehen sein werden, ist unbekannt. Eine 8K-Bluray wurde bisher noch nicht einmal angekündigt. Fernsehsender werden in absehbarer Zeit nichts in 8K ausstrahlen, weil Bandbreite und Produktionskosten zu hoch sind. Obwohl wir im 4K-Zeitalter sind, werden viele “HD-Kanäle” immer noch in HD Ready statt FullHD ausgestrahlt - da scheint 8K-Fernsehen utopisch.

Die Streaming-Dienste Netflix und Amazon haben noch keine 8K-Inhalte angekündigt. Früher oder später wird das passieren, einen Zeitplan dafür gibt es aber noch nicht. Derzeit sind nicht mal alle neu erscheinenden Eigenproduktionen von Netflix und Amazon in 4K verfügbar.

Sonys PlayStation 5 und Microsofts Xbox Series X unterstützen 8K. Sie werden im Herbst/Winter 2020 erscheinen. Allerdings sollte man mit den Erwartungen vorsichtig sein. Es ist davon auszugehen, dass grafisch simplere Games, bzw. Remakes von älteren Spielen, eine native 8K-Auflösung haben werden. Die Konsolen müssten schon eine enorme Grafikleistung haben, um das neueste Halo oder Gran Turismo in echtem 8K, inklusive entsprechend hochauflösender Texturen, darstellen zu können.