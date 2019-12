Microsoft enthüllt Namen und Design von neuer Xbox

Microsoft hat im Rahmen der Game Awards relativ unerwartet umfangreiche Informationen zur Xbox geliefert, die im kommenden Jahr auf den Markt kommen soll. Die neue Konsole heißt nun offiziell Xbox Series X. Zuvor war meist von Project Scarlett die Rede.

Das Gehäuse erinnert mehr an einen PC-Tower als an eine klassische Konsole. Laut Microsoft ermöglicht die Bauweise, in das Gerät die vierfache Rechenleistung des Vorgängers zu packen, ohne, dass das Gerät im Betrieb lauter wird. Das schreibt das Unternehmen in einem Blogpost. Für die die Kühlung sorgt ein einzelner Lüfter, der sich bei vertikaler Ausrichtung auf der Oberseite der Konsole befindet.