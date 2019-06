Netflix bringt "Stranger Things"-Spiel für PS, Xbox und Switch

The Dark Crystal

Außerdem will Netflix noch in diesem Jahr ein an die Serie "The Dark Crystal: Age of Resistance" angelehntes Strategiespiel präsentieren. Und nachdem bei " Fortnite" zuletzt bereits ein sogenanntes " Easter Egg" - also eine versteckte Anspielung - entdeckt worden war, bestätigte Netflix-Manager Chris Lee bei der E3, dass in dem Multiplayerspiel künftig " Stranger Things" auftauchen sollen. Weitere Details nannte er allerdings nicht.

Mehr Interaktivität

Spiele wie " Fortnite" oder auch Microsofts Xbox-Kosmos stellen Netflix vor die Herausforderung, interaktiver zu werden. Es gehe für das Unternehmen darum, "Unterhaltungszeit auf Kosten anderer Aktivitäten zu gewinnen", sagte kürzlich Netflix-Chef Reed Hastings bei einer Telefonkonferenz mit Investoren. In diesem Zusammenhang nannte er als Teil einer "langen Liste" die Xbox, " Fortnite" und den Bezahlsender HBO.

Disney im Anflug

Doch auch im lukrativen Streamingmarkt selbst gibt es für Netflix wachsende Konkurrenz. So hatte der Unterhaltungsriese Disney im April angekündigt, ab November in den USA unter anderem mit zahlreichen Superhelden-Blockbustern an den Start zu gehen - ein Genre, das auch im Videospielbereich etwa mit Batman seit langem zu den populärsten zählt.