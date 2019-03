Trailer für nächste Staffel von Stranger Things veröffentlicht

Die neue Staffel wird am 4. Juli, zum amerikanischen Unabhängigkeitstag, bei Netflix veröffentlicht. Die Feierlichkeiten zum Independence Day werden auch in der Serie eine Rolle spielen. Das geht aus dem Trailer hervor, den Netflix am Mittwoch veröffentlicht hat. Wie The Verge berichtet, wird die neue Staffel aus acht Folgen bestehen. Die Geschichte dreht sich in den neuen Folgen um die Abenteuer einer Gruppe pubertierender Kinder, die sich mit Monstern aus einer anderen Dimension herumschlagen müssen.