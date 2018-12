Dritte Staffel von Stranger Things kommt als Videospiel

Nicht das erste Stranger-Things-Spiel

Wie in einem ersten Preview-Video zu sehen ist, handelt es sich um ein Retro-Game aus einer Top-Down-Perspektive. Entwickelt wird es vom Studio BonusXP, das auch hinter dem ähnlichen Titel Stranger Things: The Game steckt, der in der Zeit der ersten Staffel spielt. Ein Release-Termin wurde nicht genannt, das Spiel wird jedoch vermutlich gleichzeitig oder nach dem Staffelstart veröffentlicht und zwar für PC, PS4 und Xbox One.