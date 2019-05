Lego bringt "Stranger Things"-Modell inklusive "Upside Down"

Der dänische Spielwarenhersteller Lego hat ein neues Modell veröffentlicht, das Fans der Netflix-Fantasy-Serie " Stranger Things" begeistern soll. Mit dem Bausatz wird einer der Hauptschauplätze konstruiert, während auch dessen Entsprechung auf "der anderen Seite", also der dunklen Parallelwelt "Upside Down" vorhanden ist. Wie ein Spiegelbild klebt dieses unten am Lego-Haus der Familie Byers - das in der Serie quasi als Schnittstelle zwischen den Welten dient - dran.