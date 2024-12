Mysteriöse Drohnen über den USA: Trump will sie abschießen

Mysteriöse Drohnen über den USA gesichtet: Trump will sie abschießen

14.12.2024

Angebliche Drohnen am Nachthimmel versetzen die USA in Aufruhr. Nun mischt sich auch Trump in die hitzige Debatte ein.

Seit Tagen werden an der US-Ostküste angeblich mysteriöse Drohnen am Himmel gesichtet. Das hat für unzählige Berichte, Verschwörungserzählungen und hitzigen Diskussionen geführt. Nun hat sich auch der designierte US-Präsident Donald Trump in die Debatte eingemischt. "Mysteriöse Drohnensichtungen im ganzen Land. Kann dies wirklich ohne das Wissen unserer Regierung geschehen? Das glaube ich nicht", schrieb Trump auf der von ihm mit begründeten Plattform Truth Social. "Informieren Sie die Öffentlichkeit, und zwar sofort. Sonst schießt sie ab!", forderte er.

Keine Hinweise auf eine Bedrohung Etwas gemäßigter äußerst sich die New Yorker Gouverneurin: "Wir wissen, dass New Yorker diese Woche Drohnen in der Luft gesichtet haben und wir untersuchen dies", sagte Kathy Hochul. "Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass diese Drohnen eine Bedrohung für die öffentliche oder nationale Sicherheit darstellen." Begonnen hatte das mysteriöse Phänomen übereinstimmenden Medienberichten zufolge bereits im November über dem Nachbarbundesstaat New Jersey, als ein unbemanntes Flugobjekt nahe einer Militäreinrichtung gesichtet wurde. In der Folge wurden immer mehr Fälle bekannt.

Regierung versucht zu beschwichtigen Videos der mysteriösen hellen Lichter am Himmel verbreiten sich rasant in sozialen Medien und sorgen für hitzige Spekulationen. Die Theorien im Netz reichen von Spionage über geheime Militärübungen bis hin zu außerirdischem Leben. Unter vielen angenommenen falschen Sichtungen gab es aber eine Reihe von Fällen, in denen Menschen tatsächliche Drohnen der Größe von Autos gesehen haben wollen. Auch der frühere Gouverneur von Maryland, Larry Hogan, schrieb auf der Plattform X, er habe Dutzende großer Drohnen am Himmel über seinem Wohnsitz in Davidsonville, Maryland gesehen (und gefilmt). Die Behörden müssten mehr tun, um die Sache aufzuklären.