China zeigt bewaffnete Drohnen, die wie Vögel aussehen

Auf X kursieren seit Anfang August mehrere Videos unbekannten Ursprungs, die Aufnahmen von chinesischen Drohnen zeigen, die aussehen wie Vögel. Sie werden offenbar von einer marinen Spezialeinheit der chinesischen Armee – dem Jeaolong Kommando – eingesetzt. Der Namen bedeutet übersetzt „Seedrachen“ und verrät schon, was das Sonderkommando macht. Es soll nämlich laut The War Zone vor allem für verschiedene See-Missionen eingesetzt werden, etwa auf Schiffen und Unterwasser bei Tauchgängen.

Größen von Spatzen bis Krähen

Die Videos auf X zeigen nun Einsätze der Vogeldrohnen in verschiedenen Größen. Ein Video zeigt etwa, wie ein Soldat des Kommandos in einer Art Teich eine kleinere Vogeldrohne startet, die von ihrer Größe her an einen Spatz oder eine Taube erinnert.