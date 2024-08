China soll Meilenstein bei Radartechnologie gelungen sein

01.08.2024

Die neu entwickelten Geräte sollen nicht nur besonders schnell, sondern auch sehr stromsparend funktionieren.

Analog-Digital-Umsetzer (ADC, Analogue Digital Converter) sind in vielen modernen Geräten verbaut, etwa in Smartphones und auch Kameras. Doch nicht nur dort spielen sie eine entscheidende Rolle - auch in der elektronischen Kriegsführung werden sie eingesetzt, da sie etwa ein elementarer Bestandteil von Radaranlagen sind. ➤ Mehr lesen: Chinas "Goldener Schleier" tarnt Raketen als Passagierflugzeuge Ihre Aufgabe ist einfach: Sie sollen analoge Eingangsignale wie elektromagnetische Wellen in einen digitalen Datenstrom umwandeln. Auf dem Schlachtfeld ist es dabei wichtig, dass die Geräte besonders schnell funktionieren. Ein Bruchteil einer Sekunde kann ausschlaggebend darüber sein, ob etwa eine Rakete abgewehrt werden kann oder nicht. Berechnungen in Pikosekunden Chinesischen Forschern soll dabei nun ein Durchbruch gelungen sein, wie die South China Morning Post berichtet. Sie konnten die Verzögerung solcher Umsetzer von Nanosekunden auf Pikosekunden verkürzen. Zur Einordnung: In einer Nanosekunde kommt man mit Lichtgeschwindigkeit etwa 30 Zentimeter weit. In einer Pikosekunde nur 0,3 Millimeter.

Damit würde der gesamte Ablauf zur Erkennung und Beantwortung von Radarsignalen fast doppelt so schnell ablaufen wie bisher, so das Team der University of Electronic Science and Technology of China. Für das chinesische Militär würde das einen ungeheuren Vorteil bedeuten. ➤ Mehr lesen: Das ist Russlands Helikopter für elektronische Kriegsführung Geräte brauchen viel Energie Analog-Digital-Umsetzer von Radaranlagen verarbeiten Milliarden von Daten pro Sekunde und erzeugen riesige Datenmengen. Das führt zu einem hohen Stromverbrauch der Geräte und einer starken Wärmeentwicklung in modernen Empfängern der elektronischen Kriegsführung, schreiben die Forscher.