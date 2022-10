Eurofighter bekommt Upgrade für die elektronische Kriegsführung

Die Störsender von Sky Shield haben die Aufgabe, die Systeme der gegnerischen Luftabwehr zu unterdrücken. Das System erkennt die gegnerische Radarstrahlung dabei autonom. Sky Shield verwendet dieselbe Schnittstelle wie Rafaels Zielsuchsystem “Litening” , das bereits in den Eurofightern zum Einsatz kommt. Das soll Zeit und Kosten bei der Integration einsparen.

Der Plan sieht vor, dass Rafaels Begleitstörsender “ Sky Shield ” mit der neuesten Angriffstechnologie von Hensoldt zusammen in die Eurofighter des Typs ECR (Electronic Combat Role) integriert wird. Die Beschaffung dieser neuen Variante des Kampfjets, der auf die elektronische Kriegsführung spezialisiert ist, steht noch aus, wurde aber im Frühjahr 2022 von der deutschen Bundesregierung beschlossen.

Die Eurofighter der Deutschen Luftwaffe sollen neue Waffen für die elektronische Kriegsführung erhalten. Das israelische Rüstungsunternehmen Rafael Advanced Defense Systems und der deutsche Sensorenspezialist Hensoldt sind gemeinsam an der Entwicklung beteiligt.

Sky Shield gibt es in 2 Gewichtsklassen - als 350 und 700 Kilogramm schwere Pods, die direkt an der Unterseite des Flugzeugs angebracht werden können. Das System schützt nicht nur einzelne Flugzeuge, sondern die gesamte Flugformation . Die Störsender verwenden dabei schnell schaltende “ Multi-Beam Array Transmitters ”, die Bedrohungen gleichzeitig stören und auch täuschen können.

Hensoldt kann dank metallischen 3D-Drucks seine Elektronikbauteile so weit verdichten, dass sie in alle gebräuchlichen Pod-Formate passen. Sie können aber auch direkt in das Flugzeug integriert werden.

Laut Informationen der “Flugreview” will die deutsche Luftwaffe 15 Eurofighter für den elektronischen Kampf ausrüsten lassen. Die Systeme sollen bis 2028 ausgeliefert werden.