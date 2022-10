Waghalsiges Manöver: Eurofighter weicht Vögeln aus

Das Video wurde am 20. September in der Nähe der Royal Air Force Station Coningsby aufgenommen. Zu sehen ist das Ausweichmanöver ab Minute 1:35.

Bird Strike als Gefahr für Flugzeuge

Vögel in der Nähe von Flughäfen stellen für die landenden und startenden Flugzeuge eine permanente Gefahr dar - sowohl in der zivilen als auch in der militärischen Luftfahrt. Für Kampfjets ist das Risiko eines so genannten Bird Strikes in der Regel wesentlich höher, weil sie oft auch in niedrigen Höhen unterwegs sind.

Ein besonders spektakulärer Bird-Strike-Vorfall in der zivilen Luftfahrt hat sich vor einigen Jahren ereignet: Der US-Airways-Flug 1549 geriet am 15. Jänner 2009 in einen Vogelschwarm. Noch im Steigflug über New York sind deshalb beide Triebwerke ausgefallen. Im Gleitflug gelang den Piloten eine Notwasserung auf dem Hudson River in New York, die alle Passagiere überlebten.